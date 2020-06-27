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الإسكان: بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر بمدينة بدر 5 يوليو

01:15 م السبت 27 يونيو 2020
الإسكان: بدء تسليم 27 عمارة بـ"سكن مصر بمدينة بدر 5 يوليو

الدكتو عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق ٥ يوليو المقبل في تسليم ٢٧ عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم العمارات خلال أيام متتالية حتى يوم الأربعاء 15/7/2020، وذلك منعا للتزاحم عند إنهاء إجراءات استلام الوحدات، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 51، 52، 53، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 48، 49، 50، يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 45، 46، 47، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 42، 43، 44، يوم الأربعاء 8/7/2020.

وتابع: كنا سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 39، 40، 41، يوم الخميس 9/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 21، 37، 38، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 18، 19، 20، يوم الإثنين، 13/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 10، 16، 17، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارات أرقام، 2، 7، 9، يوم الأربعاء 15/7/2020.

عاصم الجزار سكن مصر مدينة بدر

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