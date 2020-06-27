حدث ليلاً| تعهد إثيوبي بعدم ملء سد النهضة قبل توقيع اتفاق.. والمساجد تستقبل صلاة الفجر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شكري: تعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلا بعد التوصل لاتفاق قانوني ملزم

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تعهد من قبل إثيوبيا خلال القمة الإفريقية المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي بعدم الإقدام على الملء إلا بعد التوصل لاتفاق.

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متحدث الوزراء: الحبس والغرامة وغلق للمنشأة المخالفة للإجراءات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحياة لم تتوقف في مصر لكى تعود وكل ما تغير هو أنه لن يكون هناك مواعيد لحركة المواطنين، وتفتح المطاعم والكافيهات بإجراءات احترازية والطاقة الاستيعابية 25%.

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صور: المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمساجد لأول مرة منذ إغلاق كورونا

أدى مصلون، السبت، أول صلاة فجر بالمساجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في أول يوم لفتح بيوت الرحمن بعد قرار الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي الذي فرضته قبل أشهر لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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شكري: لجنة الخبراء حول سد النهضة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن لجنة الخبراء حول سد النهضة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين.

وقال شكري- في مداخلة هاتفية مع قناة (اكسترا نيوز) مساء اليوم الجمعة - إن هذه اللجنة معنية بالانتهاء من عملها في غضون أسبوعين وأن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية مرتبطة بملء السد لحين التوصل إلى اتفاق، وهذا إطار متكامل يجب العمل من خلاله بحسن نية من أجل التوصل إلى الاتفاق حول هذا الأمر الهام.

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ماذا قال رئيس وزراء إثيوبيا عن "الاتفاق" بشأن سد النهضة؟

أشاد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، مساء الجمعة، بنتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة، والتي استضافها الاتحاد الأفريقي في مسعى لحل الازمة المستمرة منذ سنوات، بحسب سكاي نيوز.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على تويتر، "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

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غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق قذيفتين باتجاه دولة الاحتلال

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات جوية على مواقع عسكرية في قطاع غزة وذلك بعيد إطلاق قذيفتين من القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس باتجاه دولة الاحتلال، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي ومصدر أمني فلسطيني.

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الأرجنتين تشدد الإغلاق في العاصمة بوينس آيرس بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، الجمعة، عن تمديد وتشديد الإغلاق في منطقة العاصمة بوينس آيرس اعتبارا من أول يوليو وحتى الـ17 من الشهر نفسه بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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