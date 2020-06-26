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القوى العاملة: تعيين 40 شاباً وصرف 2.9 مليون جنيه لـ 6 آلاف عامل بالبحر الأحمر

12:17 ص الجمعة 26 يونيو 2020
القوى العاملة: تعيين 40 شاباً وصرف 2.9 مليون جنيه لـ 6 آلاف عامل بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 40 شابا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال الوزير، في بيان له، إن مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، تابعت أعمال صرف المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الصرف لـ 5 آلاف و844 عاملا غير منتظم وذلك في خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بإجمالي مليونين و922 ألف جنيه .

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية في تقريره الشهري للوزير، أن المديرية، تلقت 30 شكوى جماعية وتم تسويتها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 43 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، كما تابعت المنشآت السياحية التي تمت الموافقة على تشغيلها بنسبة 25 % والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن .

محمد سعفان وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة البحر الأحمر

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