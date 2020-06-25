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دير "مارمينا" يحذر من التعامل مع شخص ينتحل صفة راهب لجمع تبرعات

02:05 م الخميس 25 يونيو 2020
دير "مارمينا" يحذر من التعامل مع شخص ينتحل صفة راهب لجمع تبرعات

دير مارمينا القبطي

كتب- مصراوي:

حذر دير مارمينا القبطي بكنج مريوط بالإسكندرية من شخص ينتحل صفة راهب ويجمع تبرعات ومساعدات باسم الدير.

وذكر الدير، في بيان، الخميس، أنه لم يكلف أي شخص بجمع أية مساعدات تحت أي مسمى.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس ستعقد اجتماعا السبت المقبل لبحث إمكانية إعادة فتح الكنائس وفقا لقرار رئيس الوزراء.​

دير مارمينا القبطي الإسكندرية تبرعات

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