صندوق النقد: مصر تتصدر النمو بقائمة أكبر 30 دولة مساهمة في الاقتصاد العالمي 2020

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مصر من أكثر الدول استقرارًا في توقعات معدلات النمو.

ووفقاً لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو 2020، جاء في الانفوجرافيك، احتلال مصر للمرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2%، تليها الصين بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 0.3%، تليها باكستان بمعدل انكماش 0.4%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، وكازخستان بمعدل انكماش 2.7%، والفلبين بمعدل انكماش 3.6%، وماليزيا بمعدل انكماش 3.8%.

كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكل من استراليا والهند بمعدل انكماش 4.5% لكل منها، وكذلك انكمش الناتج المحلي لبولندا بمعدل 4.6%، وتركيا بمعدل 5%.

ورصد الانفوجرافيك، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول أيضاً أبرزها الولايات المتحدة بمعدل 8%، وكذلك بريطانيا بمعدل 10.2%، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 12.5%، هذا بجانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بمعدل 12.8%.