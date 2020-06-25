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الزراعة: الحجر الزراعي الصيني يفوض نظيره المصري باعتماد مزارع التمور التصديرية

11:38 ص الخميس 25 يونيو 2020
الزراعة: الحجر الزراعي الصيني يفوض نظيره المصري باعتماد مزارع التمور التصديرية

الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر ا


كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بتفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلى الصين.

وقال العطار، في تقريره: نظرا لظروف فيروس كورونا وصعوبة السفر الدولي قام الحجر الزراعي الصيني بتفويض نظيره المصري في اعتماد المزارع التصديرية طبقا للاشتراطات الفنية الصينية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن هذه الخطوة من الجانب الصيني تعكس ثقة السلطات الصينية في الحجر الزراعي المصري، كما يسهم هذا التفويض في زياده صادرات مصر للصين من التمور والتغلب على الآثار السلبية لأزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج مصر من التمور يبلغ 1.7 مليون طن سنويًا من حوالي 15 مليون نخلة تتمركز في أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة والبحيرة والشرقية ويبلغ إنتاجنا حوالي 18% من الإنتاج العالمي.

جدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وتشهد إقبالًا متزايدًا من جميع الدول نظرًا لجودتها العالية حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 3.5 مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الأن رغم تفشي فيروس كورونا في العالم.

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