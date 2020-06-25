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الإسكان: عودة جميع العاملين بالمدن الجديدة وشركات المياه والصرف للعمل السبت المقبل

10:30 ص الخميس 25 يونيو 2020
الإسكان: عودة جميع العاملين بالمدن الجديدة وشركات المياه والصرف للعمل السبت المقبل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكليفات بعودة جميع العاملين بأجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الإسكان، في بيان، الخميس، ضرورة التنبيه على جميع العاملين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد بمقار العمل، ويحظر تواجد أي من العاملين بمقر عمله دون ارتداء الكمامات الواقية، مع اتحاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتشكيل مجموعة عمل لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بصورة مستمرة، ومتابعة أعمال التطهير والنعقيم بمواقع العمل.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لحالات العاملين المشتبه في إصابتهم فيتم تحويلهم فورًا لعمل التحاليل والأشعة المقطعية المحددة لذلك، ولا يسمح لهم بالتواجد بمقر العمل إلا بعد ظهور النتائج، والسماح بعودتهم في حالة النتائج السلبية، أما الحالات التي تثبت إصابتها فيتم اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة بشأنها، ولا يُسمح بعودتها إلا بعد انتهاء فترة العزل، وإعادة التحاليل وثبوت سلبيتها.

عاصم الجزار وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية شركات مياه الشرب

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