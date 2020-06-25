"الإعلاميين" تهنئ رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية الجدد

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، رؤساء الهيئات والأعضاء الجدد في الهيئات الإعلامية الثلاث وتشمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والأعضاء الجدد للمجلس.

كما قدم التهنئة لحسين زين، لتجديد الثقة فيه كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد وأعضاء الهيئة الجدد.

وقال نقيب الإعلاميين، إن تشكيلات الهيئات الإعلامية اختيار أصاب أهله حيث تم اختيار الأشخاص بعناية فائقة نظرا لما يتمتعون به من خبرات كلا في مجاله وما يمتلكونه من حماسة ووطنية كبيرة في خدمة الوطن خلال المرحلة القادمة.