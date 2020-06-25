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المتحدة للخدمات الإعلامية: نثمن دور الأزهر كإشعاع نور واعتدال للعالمين العربي والإسلامي

12:18 ص الخميس 25 يونيو 2020
المتحدة للخدمات الإعلامية: نثمن دور الأزهر كإشعاع نور واعتدال للعالمين العربي والإسلامي

الأزهر الشريف

كتب- مصراوي:

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احترامها الشديد وتقديرها للأزهر الشريف، هذه المؤسسة الدينية والوطنية العريقة وجميع قياداتها، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب.

وشددت الشركة، في بيان، على أهمية الدور الريادي للمؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي ورسالتها الوسطية البناءة المستمرة منذ أكثر من 1000 عام.

وجددت الشركة، التأكيد على عظيم تأييدها للدور التنويري للمؤسسة العريقة التى لطالما ظلت الأمة الإسلامية بمنهجها المعتدل، كما تثمن المتحدة للخدمات الإعلامية وكافة وسائلها الإعلامية الدور الوطني للأزهر الشريف في مصر، ودوره كإشعاع نور واعتدال على امتداد العالمين العربي والإسلامي.

الأزهر الشريف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطيب

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