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للمرة الأولى بالقابضة للكهرباء.. انعقاد عمومية 15 شركة بمقر الوزارة

05:27 م الأربعاء 24 يونيو 2020
للمرة الأولى بالقابضة للكهرباء.. انعقاد عمومية 15 شركة بمقر الوزارة

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

انعقدت الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات توزيع الكهرباء التسع، وشركات الإنتاج الست بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الـ15 شركة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وناقشت الجمعيات العمومية عددا من الملفات أبرزها فصل الإدارة الطبية بمختلف الشركات وضمها لشركة الخدمات الطبية التي دشنتها الوزارة مؤخرًا تحت إشراف الشركة القابضة للكهرباء.

وبدأ الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الكهرباء لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد في المسافات بين الحضور.

وشمل جدول أعمال الجمعيات العادية وغير العادية مناقشة نقل الأصول والالتزامات الخاصة بالإدارة الطبية التابعة للشركات المختلفة إلى شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة.

الكهرباء شركات توزيع الكهرباء وزارة الكهرباء

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