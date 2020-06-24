بعد إحالته للبرلمان.. تعرف على أبرز المعلومات عن تعديلات قانون الملكية الفكرية

كتب- مصراوي:

تستعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس للجنة مؤخرًا.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن مشروع القانون.

- يهدف مشروع القانون إلى دعم المبدعين الصغار وذوي الإحتياجات الخاصة.

- ينظم مشروع القانون قيد تصرفات وإبداعات الصغار تحت سن ٢١ عامًا.

- نص التعديل على السماح لمن هم دون 21 عامًا بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه.

- حدد مشروع القانون، رسم مخفض لقيد تلك الإبداعات مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد.

- تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسم المقرر.

- تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع.

والغرض الرئيسي من وضع قانون للملكية الفكرية هو تشجيع إنشاء مجموعة واسعة من حقوق النشر، وبراءات الاختراع، وهو ما يسهم فى التقدم التكنولوجى للبلدان الذي يعتمد على مدى الحماية الممنوحة للمبتكرين.

ويأتي مشروع القانون بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء، بإنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز سنة 18 عام، في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة منح مبلغ مالي للفائز، في مجالات الثقافة، ومثله في مجال الفنون، إلى جانب قضاء الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة مدة لا تجاوز 3 أشهر، خلال العطلة الدراسية الصيفية في إحدى المدن المصرية، رفقة مشرف مختص من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وهو أمر آخر يكشف مدى الاهتمام بالمبدعين الصغار والشباب.

ومن المقرر أن تنتهي لجنة الثقافة والإعلام من مشروع القانون، لتعد تقرير بشأنه، لعرضه على المجلس لإقراره نهائيًا بدور الانعقاد الحالي.