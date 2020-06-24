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اليوم.. 610 ركاب من جنسيات مختلفة يغادرون إلى الخرطوم

01:47 م الأربعاء 24 يونيو 2020
اليوم.. 610 ركاب من جنسيات مختلفة يغادرون إلى الخرطوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 4 رحلات طيران إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجلاء 610 ركاب سودانيا وبعض الجنسيات الأخرى من حاملى الإقامات الدائمة، منعهم تعليق الرحلات الجوية من مغادرة البلاد.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن إحدى شركات الطيران تسير من مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم 4 رحلات دولية ، لنقل 610 ركاب سودانيين وبعض الجنسيات الأخرى من حاملي الإقامات الدائمةً، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم، تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الإحترازية التي أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين في إطار التصدي للحد من إنتشار جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.​

مطار القاهرة الخرطوم السودان

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