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مطار القاهرة يستقبل 660 مصريًا قادمين من السعودية على متن 3 رحلات

11:10 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
مطار القاهرة يستقبل 660 مصريًا قادمين من السعودية على متن 3 رحلات

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم حوالي 660 مصريا من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، بأن المطار استقبل رحلتين للخطوط الجوية السعودية عليهم حوالي 460 مصريًا من العالقين بالرياض وجدة، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة تقل حوالي 200 مصريًا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.​

مطار القاهرة الدولي السعودية فيروس كورونا المطارات المصرية

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