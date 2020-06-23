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محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان مركز طب "الأسرة المستقبل" بأكتوبر

11:45 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
محافظ الجيزة ووزيرة الصحة يتفقدان مركز طب "الأسرة المستقبل" بأكتوبر

محافظ الجيزة ووزيرة الصحة

كتب - أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مركز طب "الأسرة المستقبل" بأكتوب، للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) والتي انطلقت يوم السبت الماضي .

وأشاد محافظ الجيزة بتضافر كافة جهود الدولة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأكد المحافظ، أنه يمكن للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة متابعة حالتهم الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية وسيارات القوافل العلاجية المتواجدة بكافة أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية لكافة المواطنين وكبار السن من خلال أقرب منطقة إليهم لتخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.ِ

محافظ الجيزة وزيرة الصحة هالة زايد اللواء أحمد راشد مبادرة 100 مليون صحة

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