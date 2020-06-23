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نقيب المحامين يطالب المصابين بـ "كورونا" الالتزام بالعزل الشخصي

04:59 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
نقيب المحامين يطالب المصابين بـ "كورونا" الالتزام بالعزل الشخصي

رجائي عطية

مصراوي

طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، أن أي مشتبه بإصابته بفيروس كوروناعليه الالتزام بالعزل الشخصي وعدم التردد على غرف المحامين.

وقال عطية في قراره: رعاية لصحة الجميع يرجى مِن مَن يشتبه في حالته بفيروس كورونا الالتزام لمصلحته بالعزل الشخصي وعدم التردد على غرف المحامين حماية لزملائه من انتشار العدوى.

وكان قد أكد رجائى عطية، نقيب المحامين، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وافقت على إمداد المحامين المصابين بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا، قائلا: "وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشكورة على إمداد مصابينا بفيروس كورونا بحقائب العلاج مجانا للمحامين، ورفضت أن تتقاضى منا أى تكلفة، وسيتم إرسال حقائب العلاج إلى الزملاء فى أماكنهم".

رجائي عطية فيروس كورونا نقابة المحامين

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