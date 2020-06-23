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"تناولوا هذه الأطعمة".. الصحة تنشر نصائح غذائية مهمة للوقاية من كورونا

03:26 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
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كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الغذائية للمواطنين التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن الخضروات حمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين "أ" الذي يدعم المناعة، مثل الطماطم والفلفل الألوان وقرع العسل والبطاطا والجزر، ومن الضروري الحرص على تناول بعض منهم يومياً.

وأوضحت أن الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وموجود في العديد من الأطعمة، مثل: اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان، بالإضافة إلى البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة تناول الوجبات المتوازنة والمتكاملة عن طريق ملء نصف طبق من الخضراوات الغنية بالفيتامينات، والنصف الآخر بالبروتين مثل البيض أو اللحم أو الجبن أو البقول، والنشويات مثل الخبز أو الأرز أو المكرونة أو البطاطس.

وحذرت وزارة الصحة من السمنة التي تعد من عوامل ضعف المناعة، لذلك يجب الامتناع عن الوجبات السريعة، والوجبات عالية الدهون، والحلويات والمشروبات عالية السكر، والإفراط فى تناول النشويات، وقلة الحركة، وقلة شرب المياه.

وقالت إن الفواكه تعد المصدر الرئيسي للفيتامينات، ونصحت يجعلها جزءًا أساسياً من طعامك اليومى، كما يفضل تناول ثمار الفاكهة بدلا من شربها عصير للحفاظ على فائدتها وقيمتها الغذائية.

وأضافت: تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين "ج"، وأن الزبادي واللبن مصدرين للبروتين والزنك وخصوصا عند تناول كوبا فى الصباح وآخر في المساء.

وشددت الصحة على فائدة الاكثار من شرب المياه، لأن الجفاف يؤثر سلبيا على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عاك، لذلك لا بد من شرب 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا.

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