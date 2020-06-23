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مصير الحظر وامتحانات الجامعة وعودة الأنشطة.. قرارات مرتقبة اليوم

11:24 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
مصير الحظر وامتحانات الجامعة وعودة الأنشطة.. قرارات مرتقبة اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محررو مصراوي:

قالت مصادر رسمية، لمصراوي، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، ستجتمع بعد قليل بشكل طارئ لتحسم قرارات الإجراءات الاحترازية المنتظر تطبيقها أول شهر يوليو عقب انتهاء الإجراءات الحالية.

ورجحت المصادر أن توافق اللجنة على عدة إجراءات تساهم في عودة الحياة وعجلة الاقتصاد لطبيعتها، مع رفع حظر التجوال كاملا بداية من مطلع يوليو المقبل. وقالت إن القرارات النهائية ستعلن غدا الأربعاء بعد اجتماع الحكومة.

وتناقش اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية، القرارات الجديدة بناء علي الوضع الوبائي على الأرض، وتقرير وزارة الصحة والسكان عن الإصابات اليومية والمتوقعة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستحسم مصير حظر التجول وتتجه إلى إلغائه بشكل كامل، كما تحسم اللجنة ضوابط عودة الطيران الخارجي والسياحة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلي إعلان القواعد النهائية لعودة النشاط الرياضي بشكل كامل والأنشطة بمراكز الشباب.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعطي توصية خاصة بامتحانات السنة النهائية للجامعات حتى يتسنى لوزير التعليم العالي عرضها علي المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم .

وأكدت المصادر أن الحكومة ستعلن القرارات الجديدة غدا الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء.

هذا ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم لتحديد مصير امتحانات السنة النهائية في الجامعات. وكان مقررًا عقد هذا الاجتماع السبت الماضي لكن تم تأجيله إلى اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر بالمجلس لمصراوي إن هناك 4 سيناريوهات سيتم مناقشتها اليوم الثلاثاء.

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