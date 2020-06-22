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"الرقابة الإدارية": ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة و1.5 طن مواد غذائية فاسدة

09:09 م الإثنين 22 يونيو 2020
"الرقابة الإدارية": ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة و1.5 طن مواد غذائية فاسدة

مواد غذائية فاسدة

(مصراوي):


أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذ عددًا من الحملات في محافظات (الغربية والشرقية وكفرالشيخ والأقصر وقنا) بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إن الحملات أسفرت عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها 3 آلاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وضبط 25 طن دقيق، و2 طن من الأسماك المملحة، و579 ألف عُلبة سجائر، و1.5 طن مواد غذائية متنوعة، وحوالي ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط حوالي 11.5 ألف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

تأتي تلك الحملات، ‏في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري.

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