استعلام تأميني.. "القوى العاملة" و"التضامن" تبحثان تخصيص قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يهدف إلى دعم وتفعيل التعاون مع وزارة التضامن؛ للوصول إلى قاعدة بيانات تخص العمالة غير المنتظمة، لتحقيق النتيجة اللائقة التي تخدم هذه الفئة باعتبارها من القطاعات المهمة بالدولة، فضلًا عن أنها فئة تحتاج إلى كل أوجه الدعم والتكاتف من خلال جميع الأجهزة التنفيذية للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة القوى العاملة؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارتين لتقديم الرعاية اللازمة لفئات المواطنين والعمال المتعاملين، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل لهم.

وأكدت القباج، من جانبها، استعدادها التام للعمل مع الوزارة في ما يخص الفئات الأَولى بالرعاية، والتي تشترك الوزارتان معاً في رعايتها، مؤكدة استعدادها لتلبية مطلب وزارة القوى العاملة بإتاحة الاستعلام التأميني بمركز معلومات الوزارة بما يساعد في الوصول إلى كل الفئات المستحقة للرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن أن قانون التأمينات الجديد يوفر العديد من المزايا للفئات المستفيدة، منوهةً بأنه يتم حاليًّا تحليل كل البيانات الموجودة في منظومة التأمينات وتصنيفها، بحيث يتم حصر كل القطاعات لدعم الفئات المستحقة.

وأشار الوزيران إلى أهمية الوعي التأميني لدى المواطنين، الأمر الذى بدوره يستلزم العمل على فكرة التسويق للتأمينات الاجتماعية، وابتكار أساليب جديدة من شأنها رفع الوعي التأميني لدى المواطنين بأهمية التأمين على أنفسهم وما توفره الدولة من حزم مساعدات للفئات المحتاجة داخل المجتمع.

واتفق الوزيران على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارتين لتنسيق العمل في مجالات التعاون المختلفة، وضبط وتوحيد ومشاركة قواعد البيانات، وتنسيق الجهود لتحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما في ذلك توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم .

وفى نهاية اللقاء، شكر سعفان الوزيرة على التعاون، متمنياً أن يثمر استمراره بما يحقق تسيير مصالح المواطنين والعمال.