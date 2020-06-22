شعراوي: دراسة لقياس آثار حركة المحليات الأخيرة.. ونقيم التظلمات

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن إجراء الوزارة -لأول مرة-، دراسة مؤسسية لقياس كافة الآثار الخاصة بحركة القيادات الأخيرة، وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل المحلي بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى أداء قيادات الإدارة المحلية.

وقال شعراوي، إن الوزارة تعكف على هذه الدراسة والتي يعتمد فيها على آراء المحافظين والقيادات المحلية والمواطنين وخبراء الإدارة المحلية والمهتمين بالشأن المحلي بجميع المحافظات بخلاف قطاعات الوزارة المختلفة وعدد من الأجهزة المعنية.

وأضاف أن الوزارة تلقت عددا من التظلمات لقيادات الإدارة المحلية الذين شملتهم الحركة الأخيرة وتعكف على دراستها أيضاً، كما تلقت طلبات بعض المحافظات لعمل تغيرات داخل المحافظة لضبط الفجوات التنموية والإدارية.

وأكد شعراوي، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج هذه الدراسة والتظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة والتي ستكون ما بين 15 إلى 20 قيادة على مستوى المحافظات.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التنمية المحلية تلقي الطلبات من الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تلقت حتى الآن ٧١٩ طلبا للراغبين في التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ( www.mld.gov.eg ).

وأكد شعراوي، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها لتكون قادرة على التفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

وأضاف الوزير، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.​