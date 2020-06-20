الإسكان ترد رسميا على أنباء طرح شقق إسكان اجتماعي والإعلان الـ14

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، إن ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية بشأن "تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي"، عارٍ تمامًا عن الصحة.



وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يتم حالياً سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- مطروح).



وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة في ما يُنشر بشأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً، والامتناع عن نشر الأخبار المغلوطة، مُجهلة، والتي تتسبب في إحداث البلبلة، وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.