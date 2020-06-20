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محافظ القاهرة يؤكد جاهزية العاصمة لامتحانات الثانوية رغم كورونا

10:35 ص السبت 20 يونيو 2020
محافظ القاهرة يؤكد جاهزية العاصمة لامتحانات الثانوية رغم كورونا

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جاهزية مدارس العاصمة لامتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ صباح الغد حيث تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم والتطهير الذاتية بجميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات والبالغ عددها 310 لجان.

كما تم توفير كواشف درجات الحرارة والكمامات المعقمة ومواد التطهير لتوزيعها على الطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وطمان محافظ القاهرة، أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع القائمين على الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها وخاصة توافر التهوية الجيدة بها.

كما ناشد المحافظ، أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات في حالة التواجد بعيدا عن محيط اللجان.

خالد عبدالعال امتحانات الثانوية العامة فيروس كورونا كوفيد19 وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة

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