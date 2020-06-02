الصحفيين ترد على ادعاءات خطورة بوابات التعقيم بالنقابة: متعمدة رسميا من الصحة

كتب - مصراوي:

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تلقى بعض الاتصالات وكتب بعض الصحفيين، نقلا عن مواقع إلكترونية، أن بوابات التعقيم ربما تمثل خطورة على من يستخدمها.

وأضاف في بيان له، الثلاثاء:" بداية هناك بالفعل بوابات غير مطابقة للمواصفات، وتقوم بتصنيعها أماكن غير مرخص لها بذلك، وهو نوع من الغش التجاري، نتيجة جشع لبعض التجار تماما كالغش في الكمامات أو الكحول وغير ذلك من المواد المهمة للتعقيم استغلالا للظرف الحالى".

وتابع:" أما بوابة التعقيم الذكية التس قامت بشرائها نقابة الصحفيين، فقد تم دراسة الأمر بعناية شديدة ووقع الاختيار على أفضل بوابة ذكية للتعقيم بالسوق المصرى وتنتجها الهيئة العربية للتصنيع كجهة سيادية حكومية، والبوابة التى تم الاستعانة بها هى الأحدث وموجودة بجميع الجهات والمؤسسات المهمة والسيادية فى مصر وتمتاز بالتالى :

1ـ يعبر من خلالها الفرد ويحتاج من ٦ إلى ١٠ ثوان ويتم تعقيمه بالتبخير وليس بالرش أو الرذاذ، والتبخير يقوم بتعقيم الشخص ويستمر مفعول التعقيم من ثلاث إلى أربع ساعات بعد ذلك.

2 ـ تقيس البوابة درجة الحرارة، وإن وصلت أو زادت عن ٣٧,٥ تطلق صافرة لمنع الشخص من الدخول، وتعطى إشارة فورا إلى الجهاز الإدارى وشئون العاملين ويحفظ الجهاز صورة هذا الشخص وتطلق صافرة أن قام بالمرور من نفس الجهاز خلال مدة ١٤ يوما من مروره الأول وهى فترة العزل الصحى.

3 ـ المادة التى يتم بها التبخير ليست كحول أو كلور عادى إنما هى مادة مرخصة من وزارة الصحة ويتم إنتاجها بمعامل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ويحظر نهائيا استخدام مادة أخرى ويتم توريدها شهريا للنقابة من الهيئة وفق التعاقد.

4 ـ البوابة الإلكترونية الذكية للتعقيم معتمدة رسميا من وزارة الصحة.

5ـ نقابة الصحفيين هى المؤسسة الإعلامية الوحيدة حتى الآن التى استعانت ببوابة التعقيم الإليكترونية رغم ارتفاع سعرها حفاظا على الزملاء .

6 ـ مجلس النقابة حريص كل الحرص ولدرجة الدقة الفائقة بهذا الملف المهم ويستخدم أحدث وأفضل وسائل التعقيم والحماية للمبنى ومرتاديه.

وأشار إلى أن كل ذلك لا يغنى عن ضرورة الالتزام بكل إجراءات الوقاية الشخصية.