"تضامن النواب": الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بذوي الإعاقة

كتب - مصراوي:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد تم إعلان 2018 عامًا لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي؛ لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021.

وأضاف القصبي أنه على الجانب التشريعي فإن البرلمان كان داعماً أيضًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ اللحظة الأولى، وكانت مشهد موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر، تاريخيًّا بكل المقايس، والتي جاءت بعد شرح القانون في القاعة؛ حيث وقف جميع أعضاء المجلس معلنين موافقتهم على التشريع الجديد انتصارًا لحقوق أكثر من 12 مليونًا من أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بأنه بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم لائحته التنفيذية، كان البرلمان أمام نص المادة 214 الدستورية الخاصة بتنظيم القانون للمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ليتم إصدار القانون 11 لسنة 2019، لتكتمل بذلك المنظومة التشريعية الداعمة لذوي الإعاقة.

ودعا البرلماني وزارة المالية إلى تعديل مسمى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ليكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في مشروع الموازنة، التزامًا بالقانون رقم 11 لسنة 2019 والتي نصت المادة الثانية منه على أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.