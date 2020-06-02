عدسة مصراوي ترصد التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل محطات المترو

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- محمود بكار:

رصدت عدسة مصراوي، التزام المواطنين بارتداء الكمامات، صباح اليوم الثلاثاء، داخل محاطات مترو الأنفاق، وذلك التزامًا بقرارات الحكومة التي أقرت ذلك وعلى من يخالف ذلك يتعرض للعقوبات.

يذكر أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، شدد على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.