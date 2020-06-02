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مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء 2 يونيو بدرجات الحرارة

02:36 ص الثلاثاء 02 يونيو 2020
مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء 2 يونيو بدرجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

أما على السواحل الشمالية، يكون لطيف نهارًا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ومائل للبرودة ليلًا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد، من المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال، شديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على كليهما.

ويكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19
الإسكندرية 25 18
وادي النطرون 26 18
طنطا 30 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 26 18
بلطيم 25 19
مطروح 25 18
السلوم 26 18
سيوة 30 18
بورسعيد 26 19
دمياط 25 19
الزقازيق 30 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 27 18
رفح 27 19
رأس سدر 32 18
نخل 34 14
نويبع 35 24
طابا 34 21
كاترين 30 13
الطور 33 22
شرم الشيخ 36 24
الغردقة 37 22
مرسى علم 35 24
الفيوم 33 19
بني سويف 34 19
المنيا 34 20
أسيوط 35 20
سوهاج 37 21
قنا 39 22
الأقصر 40 22
أسوان 41 24
إدفو 41 24
أبو سمبل 41 23
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 39 25
أبو رماد 39 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 31 26

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة شبورة

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