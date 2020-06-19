أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

حدث في 8 ساعات| حقيقة رفع أسعار تذاكر الطيران.. وتفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

06:12 م الجمعة 19 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| حقيقة رفع أسعار تذاكر الطيران.. وتفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ونفي مجلس الوزراء حدوث زيادة في أسعار تذاكر الطيران، والري تعلن معدلات إزالة المخالفات على نهر النيل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مطار القاهرة الدولي السعودية فيروس كورونا كوفيد كوفيد 19 وزارة الري سد النهضة وزارة الصحة العزل المنزلي هيئة الأرصاد الجوية الطقس مجلس الوزراء نهر النيل

الخبر التالى:

بعد تحذير "الأطباء".. كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية؟

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المرتبات والعلاوات على المعاشات..3 إجراءات ينتظرها المصريون في "يوليو السعيد"