حدث في 8 ساعات| حقيقة رفع أسعار تذاكر الطيران.. وتفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ونفي مجلس الوزراء حدوث زيادة في أسعار تذاكر الطيران، والري تعلن معدلات إزالة المخالفات على نهر النيل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: