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الري: تدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية تأهيل للترع بطول 1050 كم

02:43 م الجمعة 19 يونيو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه في ضوء المتابعة المستمرك للموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل وتبطين الترع فقد تم حتى 17 يونيو 2020 الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 1050 كم بقيمة تقديرية حوالي 2.8 مليار جنيه في زمام 398 ألف فدان موزعة على 17 محافظة تشمل (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الجيزة - الفيوم – القليوبية – المنوفية – الشرقية - الغربية – الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة – الإسكندرية).

وأكد عبدالعاطي، في بيان، اليوم الجمعة، الانتهاء من تأهيل 41 ترعة بطول حوالي 120 كم، وجار أعمال التأهيل لـ55 ترعة بطول 190 كم في محافظتي الشرقية وبني سويف، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن مشروعات ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 وتهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وتساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

مشروع تأهيل وتبطين الترع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

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