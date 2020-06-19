القوى العاملة: صرف 1.9 مليون جنيه لـ4 آلاف عامل غير منتظم بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 93 من شباب الخريجين، من بينهم اثنين من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال سعفان، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضحت منى الأطروشي، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن إنجازها خلال مايو الماضي، أنه تم صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة لـ3 آلاف و937 مستحقا بإجمالي مليون و968 ألفا و500 جنيه، وذلك من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

كما تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ194 منشأة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.​