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الأزهر: الهجوم على مدرسة قرآنية بأفغانستان إرهاب غاشم ارتكبته وحوش بشرية

06:02 م الخميس 18 يونيو 2020
الأزهر: الهجوم على مدرسة قرآنية بأفغانستان إرهاب غاشم ارتكبته وحوش بشرية

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الأزهر الشريف، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب.

وأكد الأزهر، في بيان له، الخميس، أن قتل طلاب لا تتعدى أعمارهم الـ18 وهم يتلون كتاب الله، هو إرهاب غاشم غير آدمي، ويجيء بعد تفجيرين بمسجدين بأفغانستان هذا الشهر راح ضحيتهما ٦ أبرياء، ما يبرهن على أن مرتكبي هذه الجرائم وحوش بشرية ينبغي القضاء عليها وعلى أفكارهم المتطرفة.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أفغانستان رئيسا وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا تلك الأعمال الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر الشريف الهجوم على مدرسة قرآنية أفغانستان

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