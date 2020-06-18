من داخل السيارة.. توافد المواطنين على خدمة الـ"درايڤ ثرو" لفحص كورونا (صور)

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير علاء أحمد:

توافد المواطنون بسياراتهم في طوابير لأخذ مسحات فيروس "كورونا" من داخل السيارة، في مركز مسح فيروس "كورونا"، الـ"درايڤ ثرو"، الملحق بالمستشفى الميداني بجامعة عين شمس.

ورصدت عدسة "مصراوي"، عملية سحب العينات من داخل السيارة دون الترجل منها، وذلك بمقر خدمة الـ"درايڤ ثرو" لأول مرة في مصر بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.

ويتم سحب العينات من داخل السيارة وتتم مراجعتها وإصدار نتائجها بمعرفة المعمل المرجعية، ويتم إرسال النتائج على الواتس آب في اليوم التالي لسحب العينات، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة بحرم المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.

ويقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليسحب أحد المختصين العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، ما يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس تماشيًا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علمًا بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إحدى الشركات الخاصة، أطلقت خدمة تشخيص فيروس "كورونا المستجد" عن طريق الـ"درايڤ ثرو" لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات، وتتم المسحة في حرم المستشفى الميداني لجامعة عين شمس.