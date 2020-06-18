الوطنية للصحافة تهنئ أمين صندوق نقابة الصحفيين بالشفاء من كورونا



كتب- مصراوي:



تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التهنئة لحسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، لتعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه اليوم الخميس الموافق 2020/6/18 من المستشفى بعد فترة علاج قضاها بإحدى المستشفيات.



وكانت الهيئة تتابع حالته الصحية مع الأطباء يوماً بيوم وساعةً بساعة لتطمئن على تطورات حالته مع سائر الزملاء الآخرين من كافة المؤسسات الصحفية الذين أجري الكشف عليهم وعزلهم وحجزهم وتحملت الهيئة كافة التكاليف المالية لعلاجهم.