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الوطنية للصحافة تهنئ أمين صندوق نقابة الصحفيين بالشفاء من كورونا

03:26 م الخميس 18 يونيو 2020
الوطنية للصحافة تهنئ أمين صندوق نقابة الصحفيين بالشفاء من كورونا

حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندو


كتب- مصراوي:

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التهنئة لحسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، لتعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه اليوم الخميس الموافق 2020/6/18 من المستشفى بعد فترة علاج قضاها بإحدى المستشفيات.

وكانت الهيئة تتابع حالته الصحية مع الأطباء يوماً بيوم وساعةً بساعة لتطمئن على تطورات حالته مع سائر الزملاء الآخرين من كافة المؤسسات الصحفية الذين أجري الكشف عليهم وعزلهم وحجزهم وتحملت الهيئة كافة التكاليف المالية لعلاجهم.

الوطنية للصحافة فيروس كورونا حسين الزناتي

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