نقابة الصيادلة تطالب رئيس الوزراء بتأجيل امتحانات كليات الصيدلة
كتب - أحمد جمعة:
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر، خطابًا اليوم الأربعاء، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في وقتها المحدد لها يوليو المقبل.
وقالت النقابة في خطابها إن ذلك يأتي نظرًا لما قد تسببه الامتحانات من زيادة في تفشي عدوى فيروس كورونا، وإعمالا بمبدأ السلامة أولا.
وأضافت أن خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، مما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحي والاقتصادي للدولة في الوقت الراهن.
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