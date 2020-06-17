وزيرة الصحة: رسالة نصية لأصحاب الأمراض المزمنة لصرف العلاج من المركز الأقرب لهم

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، لافتةً إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل سيتم الإعلان عن قائمة المنشآت التي يمكن تلقي الخدمات بها.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وناشدت الوزيرة المواطنين بالتوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك من خلال الاستشاريين الموجودين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث سيتم توفير ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى "كورونا"، بالإضافة إلى مستشفيات آمنة لا توجد بها حالات "كورونا"، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية.

وناشدت زايد أيضًا المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال، التوجه إلى المنشآت التي سيتم الإعلان عنها، وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم وذلك لمدة 3 أشهر.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة إلى المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى لصرف الأدوية لهم، وإتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي، وسيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًّا طبقًا للحالة المرضية.