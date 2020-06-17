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نائبة محافظ القاهرة تتفقد خط سير المومياوات الملكية وحديقة المانسترلي

11:12 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبيّة، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية ببعض أحياء المنطقة الجنوبية والتأكد من أن العمل يجري على قدم وساق.

وتفقدت جيهان عبدالمنعم، خلال الجولة، تطوير بعض الأعمال الجارية بحي الأسمرات ومتابعة حالة النظافة والإشغالات ومتابعة أعمال تطوير شارع ٩ وميدان تحيا مصر بالمقطم.

كما قامت بالمرور لمتابعة أعمال خط سير المومياوات بنطاق حي مصر القديمة وما تم التوصل إليه من خطة تطوير خط السير.

وحرصت "عبدالمنعم"، على المرور لمتابعة تطوير كوبري المانسترلي بمصر القديمة ووجهت بتنسيق وتطوير الحديقة المقابلة للكوبري.

خط سير المومياوات الملكية حديقة المانسترلي جيهان عبدالمنعم

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