متابعة الرئيس تطوير العمل بالهيئات القضائية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة تطوير العمل في الهيئات القضائية، وأخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير العدل لمتابعة تطوير العمل بالهيئات القضائية"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة التسهيل على المواطنين خلال تعاملهم مع منظومة العمل القضائية خاصة من خلال التوسع في ميكنتها وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل، ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتعزيز الجهود وأحكام إجراءات الوقاية الصحية لحماية المواطنين والموظفين بالهيئات القضائية والوقاية من فيروس كورونا ولا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع جميع التعليمات الاحترازية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس، بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلاً عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس، بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلاً عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

بدوره، عرض وزير العدل، جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "مدبولي: خطة لتحسين جودة حياة المواطنين بالقرى الفقيرة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تمضي قدما في تكثيف العمل بالمرحلة الحالية لتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة سعيا لتحسين جودة حياة المواطنين بها وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن "ذلك يأتي في ضوء المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في ملف مكافحة الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وأوضحت أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بتلك المبادرة، وخلال الاجتماع قدم محمد شعراوي وزير التنمية المحلية عرضا تضمن بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها في المرحلة الثانية من حياة كريمة حيث أشار إلى أن حجم التقديرات الاستثمارية للخطة المقترحة لهذه المرحلة يصل إلى نحو 3740.6 مليون جنيه، فضلا عن نحو 1.1 مليار جنيه لتدخلات التضامن الاجتماعي ويصل عدد المشروعات المقدرة في هذه الخطة إلى 1138 مشروعا يستفيد منها نحو 2.7 مليون مواطن، بينما تجاوزت معدلات تنفيذ المشروعات في القوى المستهدفة 70% رغم ما شهدته الدولة من تداعيات سلبية جراء أزمة كورونا.

وتحت عنوان "أول يوليو صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس"، ذكرت الصحيفة أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت أمس تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت عن الوزيرة قولها، في مؤتمر صحفي، إن الصرف سيتم بأثر رجعي عن 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14% لتصرف بداية يوليو المقبل بحد أقصى 980 جنيها، كما أعلنت أنه تم تفعيل خاصية الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات والعلاوات الخمس بدءا من 24 يونيو الحالي بالرقم القومى التأميني لمعرفة القيمة المستحقة لكل صاحب معاش من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة والتظلم في حالة وجود شكوى.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "وزير الطيران لا زيادة فى أسعار التذاكر"، أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن أنه لا زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن المطارات جاهزة لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر مع بدء إعادة رحلات الطيران في الأول من يوليو المقبل.

وقدم منار الشكر والتقدير للقيادة السياسية والحكومة على اهتمامها بقطاع الطيران ودعمه بصورة دائمة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس مع محرري الطيران بمقر الوزارة والذي أشار فيه إلى أنه تم نقل 57 ألف مصري من العالقين بالخارج على متن 315 رحلة جوية منذ بداية الأزمة حتى الآن.

أما صحيفة "الأخبار" فذكرت تحت عنوان "وصول أول قطار مترو أنفاق من كوريا الجنوبية"، أنه وصل أمس أول قطار مترو أنفاق جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو، وذلك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 6 مليارات و361 مليون جنيه حيث يتم تمويل الشق الأجنبي والبالغ قيمته 317 مليون يورو من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات عديدة فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي 32 قطارا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلى في مصر على أن تتحمل الخزانة العامة باقي الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل المهندس كامل الوزير قوله إنه "تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا" على طاقم السفينة التي تحمل القطار بالإضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث والبالغ عددها 15 قطارا".

من ناحية أخرى، ذكرت "الأخبار" أن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة وأجهزة وزارة الداخلية نجحت في ضبط مزرعة بانجو على 25 فدانا بالبحيرة وتم ضبط كميات كبيرة من البانجو المعد للبيع وتعد هذه المرة الأولى التي يتم ضبط مزرعة بهذا الحجم بإحدى محافظات الدلتا.

وأضافت الصحيفة أنه تم ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما 56 ألف جنيه وسيارة نقل واعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض ومن خلال التنسيق مع مديرية أمن الغربية وتم ضبط مالك قطعة الأرض.

وعن امتحانات الثانوية العامة، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تستعد لماراثون امتحانات الثانوية العامة تحت إشراف نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية الدكتور رضا حجازي.

ونقلت الصحيفة عن د. رضا حجازي قوله إن الاعتذارات تسير وفق المعدلات الطبيعية لكل عام.. مشيرا إلى أن هذا العام شهد زيادة في انتداب المعلمين للمراقبة والملاحظة بسبب زيادة لجان الثانوية العامة بنسبة 30%، وأوضح أنه تم وضع أعداد احتياطية من المراقبين في كل محافظة للتعامل مع أي طارئ وسد العجز في أي لجنة أثناء سير أعمال الامتحانات.

وفي السياق ذاته، انتهت الإدارات التعليمية أمس من تعقيم وتطهير مختلف لجان الثانوية العامة بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة إضافة لتركيب بوابات التعقيم المخصصة لكل لجنة وتركيبها فى 3313 لجنة امتحانية أساسية قبل الخميس القادم ليتسلمها رؤساء لجان الامتحانات والمراقبون الأوائل السبت القادم استعدادا لبدء الامتحانات الأحد المقبل.

وفي متابعاتها للشأن المحلي أيضًا وتحت عنوان "المصيلحي: كمامات بأفضل المواصفات على بطاقات التموين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن توفير الكمامات أصبح ضرورة ملحة وتسعى وزارة التموين مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ حيث يجرى العمل حاليا على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.​