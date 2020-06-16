بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، بعد تسجيل 47856 حالة إصابة حتى اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم، إن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة.

وأشارت إلى أنه بذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إن نسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن نسب الإصابات في مصر في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات.