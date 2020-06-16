نقيب المحامين يطالب بفتح تحقيق دولي في تعذيب العمال المصريين في ليبيا
كتب- مصراوي:
أدان رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والنقابة العامة وجموع المحامين في مصر والعالم العربي، بقوة، اعتقال ميليشيات أردوغان في ترهونة بليبيا للعمال المصريين والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق.
وطالب نقيب المحامين بفتح تحقيق دولي لمحاسبة أردوغان على جرائمه وكف تعدياته على أراضي ليبيا الشقيقة وشعبها.
وكان قد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرّض لها عمال مصريون في ليبيا، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة تابعة لقوات ما يعرف بـبركان الغضب المنضوية تحت لواء قوات حكومة الوفاق.
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