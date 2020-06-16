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١٢ مليون كمامة دفعه أولى.. "التموين": طرح كمامات القماش على البطاقات التموينية

11:33 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
١٢ مليون كمامة دفعه أولى.. "التموين": طرح كمامات القماش على البطاقات التموينية

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب - محمد سامي

وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح كمامات القماش على البطاقات التموينية، على أن يتم توفير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة للمواطنين على البطاقات التموينية، لافتًا إلى إن توفير الكمامات للمواطنين ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة.

وقال وزير التموين، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو 2020 وتوريد 28 مليون كمامة الباقية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس، وسيتم توزيعها على جميع المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية في كل محافظة على أن تصرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

وأوضح "المصيلحي"، أن توفير الكمامات وتوزيعها على المواطنين من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية وأنه سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة وتغليف كل كمامة على حده.

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على المصيلحي البطاقات التموينية وزارة التموين كمامات القماش

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