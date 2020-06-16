برلماني يُطالب بتنفيذ مقترحه بشأن إصدار شهادة المتعافين من كورونا مع فتح السياحة

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمناقشة مقترحه السابق، بشأن اشتراط شهادة التعافي من فيروس كورونا أو سلبية المسحة لقبول فتح السياحة الداخلية أو الخارجية.

وقال النائب، في بيان له، الحكومة أعلنت أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية مع الضوابط والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: يبدو كذلك أن الدولة تستعد لفتح باب قدوم السياحة الخارجية أيضا مع ضوابط تأمينية، ولكن لهذا الأمر سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، مخاطر جمة قد تسبب تفاقم وضع انتشار الفيروس في مصر، بما يتطلب معه التأكد أن السائح غير مصاب بالفيروس أو تعافى منه.

وأشار: سبق أن طالبت بإصدار "شهادة مناعة" يتم إعطاؤها للأشخاص الذين ثبت شفاؤهم من الفيروس أو لديهم المناعة التي تضمن لهم عدم الإصابة، وهذا وقتها الآن لضمان السلامة والأمان مع خطوة فتح السياحة.

وتابع: "أو اشتراط كون السائح أجرى مسحة الفيروس وثبت سلبيتها ولديه من المستندات ما يؤكد ذلك".