أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

برلماني يُطالب بتنفيذ مقترحه بشأن إصدار شهادة المتعافين من كورونا مع فتح السياحة

12:46 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
برلماني يُطالب بتنفيذ مقترحه بشأن إصدار شهادة المتعافين من كورونا مع فتح السياحة

المهندس محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:
طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمناقشة مقترحه السابق، بشأن اشتراط شهادة التعافي من فيروس كورونا أو سلبية المسحة لقبول فتح السياحة الداخلية أو الخارجية.

وقال النائب، في بيان له، الحكومة أعلنت أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية مع الضوابط والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: يبدو كذلك أن الدولة تستعد لفتح باب قدوم السياحة الخارجية أيضا مع ضوابط تأمينية، ولكن لهذا الأمر سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، مخاطر جمة قد تسبب تفاقم وضع انتشار الفيروس في مصر، بما يتطلب معه التأكد أن السائح غير مصاب بالفيروس أو تعافى منه.

وأشار: سبق أن طالبت بإصدار "شهادة مناعة" يتم إعطاؤها للأشخاص الذين ثبت شفاؤهم من الفيروس أو لديهم المناعة التي تضمن لهم عدم الإصابة، وهذا وقتها الآن لضمان السلامة والأمان مع خطوة فتح السياحة.

وتابع: "أو اشتراط كون السائح أجرى مسحة الفيروس وثبت سلبيتها ولديه من المستندات ما يؤكد ذلك".

محمد فرج عامر مجلس النواب السياحة فيروس كورونا

الخبر التالى:

القومي للمرأة يستطلع رأي صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تحديات أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8069275

    عدد المصابين

  • 4175750

    عدد المتعافين

  • 437405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان