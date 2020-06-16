برلماني: تفعيل الردع والتوعية ضرورة لمواجهة تطبيقات التكنولوجيا المشبوهة

كتب- مصراوي:

أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة عمل الحكومة على سرعة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات التي تصدر عن البرلمان، لأن تأخرها يعطل التطبيق على أرض الواقع والتي نكون في أمس الحاجة لها لردع تصرفات أو إشكاليات قائمة في المجتمع.

وقال "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللائحة التنفيذية لأي قانون من القوانين لها عامل رئيسي في التطبيق ودخول القانون حيز التنفيذ، مستشهدًا بعدم تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية وفقًا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية رقم 206 لعام 2017، نتيجة عدم إصدار اللائحة التنفيذية وهو ما جعل حتى الآن هناك استمرار لأزمة تجارة الإعلانات الوهمية على الفضائيات لأدوية مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين دون تنظيم لها.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن عدم إصدار لائحة قانون الجريمة الإلكترونية، لم يمكن الدولة المصرية من استخدامه بالشكل الأفضل نحو تحقيق أهداف القانون وضوابط المواجهة الحاسمة لكل إشكاليات الجريمة الإلكترونية بصورها المتعددة والمختلفة، وغيرها من الإشكاليات المجتمعية التى ترتبت على الاستخدام السيئ والمشبوه لكل صور التكنولوجيا والبيئة الإلكترونية في مصر مثل تطبيقات "التيك توك".

وأكد النائب على ضرورة المواجهة الحاسمة والردع لكل صور التكنولوجيا السلبية والمشبوهة، والتنسيق بشأن الاستفادة منها فيما هو أفضل لجميع القطاعات نحو التنمية والنهوض، مشيدًا بالتعاطي الإيجابي من النيابة العامة تجاه الملفات بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة ومن ثم على الأسرة والمنزل وضع هذه الاعتبارات في أساليب التربية للأطفال.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن تفعيل القوانين والتوعية من الأسرة والمنزل تجاه أي مشكلة مجتمعية أو ظواهر سلبية على المجتمع وخاصة إن كانت متعلقة باستخدامات سلبية للبيئة الإلكترونية والتكنولوجية ضرورة مهمة وتصب في صالح المجتمع الذي يعمل الجميع من أجل النهوض به والتغلب على إشكالياته.