حدث في 8 ساعات.. السيسي يطمئن على صحة مواطن تعرض لحادث.. وإعلان موعد عودة النشاط الرياضي

كتب - مصراوي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها اطمئنان الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صحة مواطن تعرض لحادث سير، خلال تفقد الرئيس لأحد المشروعات القومية، وإعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موعد الأنشطة الرياضية، موافقة البرلمان على قانون مجلس الشيوخ.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي: