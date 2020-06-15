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حدث في 8 ساعات.. السيسي يطمئن على صحة مواطن تعرض لحادث.. وإعلان موعد عودة النشاط الرياضي

07:49 م الإثنين 15 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات.. السيسي يطمئن على صحة مواطن تعرض لحادث.. وإعلان موعد عودة النشاط الرياضي

حدث في 8 ساعات

كتب - مصراوي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها اطمئنان الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صحة مواطن تعرض لحادث سير، خلال تفقد الرئيس لأحد المشروعات القومية، وإعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موعد الأنشطة الرياضية، موافقة البرلمان على قانون مجلس الشيوخ.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:

السيسي النشاط الرياضي أشرف صبحي حادث سير سد النهضة فيروس كورونا علي عبد العال مجلس الدولة

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