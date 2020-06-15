١٦ خدمة جديدة.. "الكهرباء" تستعد لإطلاق المنصة الإلكترونية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل، بهدف تخفيف وتقليل التكدس على شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا بعد قرار فتح تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.

وأضاف شاكر أن المنصة ستقوم بتقديم ١٦ خدمة متنوعة؛ للمساهمة في تخفيف أي أعباء على المواطنين؛ خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "مصراوي" في ما يلي الخدمات التي تقدمها المنصة:

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

2- تقديم طلب تركيب عداد كودي لخدمة العملاء والدعم الفني.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.