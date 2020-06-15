اجتماع ثلاثي لتقييم مفاوضات سد النهضة.. بعد قليل

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بعد قليل، وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعهم الأخير في جولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لتقييم مسار الجولة الحالية من المفاوضات.

كما يناقش الاجتماع المسودة الثانية من الاتفاق الذي أعده الجانب السوداني، وتضع قواعد ملء وتشغيل الخزان.

وأكد بيان لوزارة الموارد المائية والري مساء أول أمس، أنّ المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث عكست العديد من القضايا الرئيسية التي لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، إضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي