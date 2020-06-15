عبد العال: مجلس النواب الحالي الوحيد في التاريخ النيابي الذي يضم عارفين بكل لغات العالم

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن الترشح لمجلس النواب سابقًا كان يشترط شهادة التعليم الأساسي، وقبلها كان يكتفي بالقراءة والكتابة، لافتًا إلى أن المجلس الحالي به كثير من الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين.

وأضاف عبد العال، خلال حديثه اليوم الإثنين: رغم ما يتمتع به مجلس النواب من قامات؛ فإنه يظل غرفتَين، وهو أفضل من غرفة واحدة؛ نظرًا لسماع رأي آخر، وهناك قامات كبرى، ونحن حاليًّا المجلس الوحيد في التاريخ النيابي الذي يضم عارفين بكل لغات العالم؛ بما فيها الصينية واليابانية والإيطالية؛ ولكن هذا لا يمنع من وجود غرفة أخرى تبدي رأيها في التشريعات.

وتابع رئيس البرلمان: مجلس الشيوخ كان يطلق عليه مجلس شورى القوانين منذ 1866، واستمر بهذا الاسم، وبعد دستور 23 تم تشكيل أول مجلس نيابي باسم مجلس الشيوخ، وقد تم منحه اختصاصات تشريعية، وكان المجلسان يعقدان مؤتمرًا مشتركًا لأي اشتباك أو اختلاف في الرؤى.