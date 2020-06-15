مطار القاهرة يستقبل 69 رحلة طيران دولي وداخلي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 69 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 10126 راكبًا مصريًا، وتغادر 67 رحلة جوية لتسفير حوالي 1376راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، اليوم الاثنين، إن صالات الوصول بالمطار تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات، وعمان، واشارت إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا"، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

وأوضحت المصادر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.