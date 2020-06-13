بداية من غدٍ.. المترو: قطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في أوقات الذروة

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بداية من غدٍ الأحد، بالتزامن مع المواعيد الجديدة للحظر التي أعلنتها اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتبدأ من الثامنة مساءً، حتى الرابعة من صباح اليوم التالي.

وأكدت الوزارة، استمرار العمل بنفس مواعيد مترو الأنفاق المعلن عنها خلال فترة الحظر الأخيرة، حيث يبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحًا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساء ومن العتبة 19.45 مساء.

وأضافت وزارة النقل، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وجّه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بدفع قطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، إضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات، في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، حفاظًا على سلامة وصحة الركاب.

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