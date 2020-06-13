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​إزالة 5 فيلات مخالفة في البدرشين وكرداسة والهرم

05:28 م السبت 13 يونيو 2020
​إزالة 5 فيلات مخالفة في البدرشين وكرداسة والهرم

أحمد راشد

كتب- أسامة علي:

تواصل محافظة الجيزة، المواجهة اليومية للعقارات المخالفة في كافة الأحياء والمراكز والمدن من خلال حملات مكثفة تشنها لردع المخالفين وإزالة مخالفات البناء .

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، إزالة 5 فيلات مخالفة بمراكز ومدن البدرشين وكرداسة وحي الهرم، مشيرًا إلى أنه تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض كإجراء رادع للمخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة فيلات مخالفة على أراضي زراعية بقرية المرازيق بالبدرشين بإجمالي مساحة 1350 متر أراضي زراعية خارج الحيز العمراني، إضافة إلى إزالة فيلا بنطاق المرازيق على مساحة 600 متر تقريبًا، واستكمال إزالة فيلا بمنطقة كفر الجبل والأسوار المحيط بالمنطقة التي تم بها الإزالة بالكامل بحي الهرم، وإزالة فيلات بمدينة كرداسة.

أحمد راشد كرداسة مخالفات البناء البدرشين الهرم

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