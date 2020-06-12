"خطورة التكفير والفتوى بغير علم" كتاب جديد لوزير الأوقاف: الإسلام يكفل حرية الاعتقاد

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الديني المستنير) الكتاب الـ19 "خطورة التكفير والفتوى بدون علم"، من إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ويؤكد الكتاب أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد : فـ "لا إكراه في الدين"، وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها، وقبول التنوع واعتباره سرًّا من أسرار عمارة الكون.

ويبين أن الإسلام دين يحترم العقل أداة للفكر الصحيح، وأنه بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، أو الفتوى بدون علم، وأنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه، ولا بسوء فهمهم له، أو انحرافهم عن منهجه، ولا يصح أن يحتج على الأديان الأخرى بأخطاء بعض المنتسبين إليها.

ويوضح أن الفتوى بغير علم إثمٌ عظيمٌ ومفسدةٌ كبيرةٌ، وأن من تجرأ على الفتوى بغير علم فأصاب فعليه وزر، فإن أخطأ فعليه وزران: وزر لخطئه وآخر لجرأته على الفتوى .