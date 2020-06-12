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بعد إصابة 9 بكورونا.. وزيرة التضامن تتابع حالة نزلاء دار "الباقيات الصالحات"

12:01 م الجمعة 12 يونيو 2020
بعد إصابة 9 بكورونا.. وزيرة التضامن تتابع حالة نزلاء دار "الباقيات الصالحات"

نيفين القباج، وزيرة التضامن

أ ش أ

تابعت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، حالة نزلاء "دار الباقيات الصالحات" لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة ٩ مسنين.

وأوضحت وزارة التضامن في بيان لها، الجمعة، أن الوزيرة تواصلت مع الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء الجمعية، ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها، وتواصلت مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريقا من الهلال الأحمر المصري بدأ العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير، ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات و"ملايات" وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت علي مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار، وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الاهليه لتقديم الدعم اللازم كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لارسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات، أعلنت إصابة ٩ حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن.

هذا المحتوى من

Asha
وزيرة التضامن نيفين القباج الباقيات الصالحات فيروس كورونا كبار السن المقطم

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